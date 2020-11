Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen

6.17 Uhr: Achtung Gegenstände auf der A7 Ulm Richtung Würzburg zwischen Dinkelsbühl/Fichtenau und Feuchtwangen-West.

6.15 Uhr: Viel Sonnenschein bei bis zu 14 Grad erwarten uns heute auf der Ostalb - vorausgesetzt der Hochnebel löst sich auf. Auch für die kommenden Tage sieht das Wetter änlich aus. Mehr dazu in Tims Wettervideo.

6.05 Uhr: Auch die Bahn meldet bislang für diesen Morgen keine Verzögerungen oder Ausfälle.

6.02 Uhr: Noch ist es ruhig auf den Straßen. Bis auf die üblichen Baustellen haben Sie an diesem Morgen freie Fahrt.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Donnerstag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Janika Debler begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.