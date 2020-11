RUD vertreibt Hebeklemmen aus den USA

Aalen. Der Kettenhersteller RUD aus Aalen-Unterkochen vertreibt ab sofort die renommierten Hebeklemmen des amerikanischen Pioniers J. C. Renfroe unter dem neu gegründeten Startup HanSol (Handling Solutions). Bereits seit 2018 vereinen die Unternehmensgruppen RUD und Caldwell ihre Marktaktivitäten auf dem amerikanischen Markt, und das höchst erfolgreich. Zur strategischen Vertiefung und globalen Erweiterung dieser Kooperation vertreibt RUD nun einen Teil der Caldwell-Produkte auf Exklusivitätsbasis auch in Europa. Unter dem neuen Start-up HanSol werden nun seitens RUD Renfroe-Hebeklemmen „made in USA“ auf dem europäischen Markt angeboten. Direkt und bequem zu erwerben sind diese Hochqualitätshebeklemmen erstmals auch über den neuen HanSol-Onlineshop.