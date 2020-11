Wenn sich der Hochnebel auflöst, scheint wieder die Sonne

Auch am Freitag gibt es auf der Ostalb abseits des Hochnebels wieder viel Sonnenschein bei 12 bis 14 Grad. Im Dauergrau, beziehungsweise wenn sich der Hochnebel erst spät auflöst, pendeln sich die Werte im einstelligen Bereich ein. Am Samstag ändert sich erstmal noch nicht viel. Sobald sich der Hochnebel verzogen hat, scheint häufig die Sonne. Entsprechend unterschiedlich sind die Temperaturen. Mit Sonne gibt es erneut zweistellige Werte, im Dauergrau bleibt es kühler. Am Sonntag ist es erst lange trocken. Gegen Abend erreichen uns von Westen her Regenwolken. In der Nacht zu Montag fällt Regen. In der kommenden Woche wird wieder Tiefdruck im Spiel sein. Es dominiert das Novembergrau und dazu fällt auch etwas Regen. Ab und zu kommt aber auch mal die Sonne zum Vorschein. Die Temperaturen liegen grob um 10 Grad.