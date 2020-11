Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen

6.32 Uhr: Das Robert Koch-Institut macht wenig Hoffnung auf größeres geselliges Beisammensein im Dezember. Regeln wie Abstandhalten, Masken, Händehygiene und Lüften würden die Bundesbürger noch lange begleiten, sagte RKI-Präsident Lothar Wieler in Berlin. Am Montag wollen Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder über das weitere Vorgehen beraten.

6.20 Uhr: Heute ist nicht irgendein Freitag, heute ist Freitag, der 13. Eine Katastrophe für abergläubische Menschen. Statistiken zufolge passieren aber am Freitag, den 13. nicht mehr Unglücke als an anderen Tagen. "Und eigentlich ist es egal, dass heute der 13. ist! Hauptsache, es ist endlich Freitag!", sagt die Gmünder Redaktionsassistentin Andrea Grötzinger in ihrer "Guten Morgen"-Glosse. Lesen Sie selbst.

6.10 Uhr: Das Wetter ist nicht gerade abwechslungsreich in dieser Woche. Auch heute müssen wir wieder lang mit Hochnebel rechnen. Doch wenn der sich auflöst, wird es wieder richtig schön sonnig bei bis zu 14 Grad. Tim Abramowski hat die Aussichten fürs Wochenende.

6.05 Uhr: Auch die Bahn meldet für die nächsten Stunde keine Ausfälle oder Verzögerungen.

6 Uhr: Auf den Straßen gibt es aktuell keine besonderen Ereignisse. Weder Staus noch Unfälle sind gemeldet. Kommen Sie gut an.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Freitag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Janika Debler begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.