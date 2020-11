20 weitere Coronafälle im KWA Albstift

Aalen. Die Situation im KWA Albstift Aalen ist angespannt, gleichzeitig gibt es positive Nachrichten. „Wir haben aus der großen Testung mehr positive Covid-19-Testergebnisse bekommen als erhofft“, berichtet Stiftsdirektorin Andrea Schneider, „doch wir haben auch Genesungen zu vermelden.“ Am Freitagabend lagen der Hausleiterin aus der Testung von 111 Personen 14 positive Testergebnisse für Bewohnerinnen und Bewohner des Pflegestifts (Haus Rems) sowie sechs positive Testergebnisse für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor. In den Wohnbereichen E und 2 des Pflegestifts seien vorübergehend keine Besuche möglich. Das teilt das Albstift mit.

Das Aalener KWA Wohn- und Pflegestift arbeite mit Hochdruck an der Eindämmung des Infektionsgeschehens. Infizierte Bewohner und Mitarbeiter sowie Kontaktpersonen sind in Quarantäne. „Alle anderen aus meinem Team arbeiten daran, die mit dem Gesundheitsamt besprochenen Maßnahmen zu ergreifen, die dann hoffentlich für Entspannung sorgen“, so die Hausleiterin. Im Pflegebereich werden infizierte Bewohner auf einen Bereich zusammengelegt. Die sogenannte „Kohortenisolation“ hat sich in anderen Einrichtungen bewährt, verbessert den Schutz von Bewohnern und Mitarbeitern, stellt gleichzeitig eine optimale Versorgung der Infizierten sicher.

Erfreulich sei: Bisher zeigen die mit Covid-19-Infizierten keine schweren Krankheitssymptome, manche gar keine. Alle infizierten Bewohner werden im Pflegestift betreut, bei Symptomen werden Hausärzte eingebunden. Alle vier bereits vorab gemeldeten infizierten Bewohner befinden sich auf dem Weg der Besserung, können voraussichtlich nächste Woche aus der Quarantäne entlassen werden. Sechs Mitarbeiter, die als infiziert galten, sind gesund, gelten als nicht mehr infiziert. Ein Covid-19-infiziertes Mitglied des Albstift-Teams, das sich in Zusammenhang mit einer anderen Behandlung noch im Krankenhaus befindet, ist auf dem Weg der Genesung. „Das ist natürlich ein Lichtblick. Doch Aufatmen können wir vorerst noch nicht. Deshalb bitte ich alle, die Besuche bei Angehörigen im Albstift planen, sich an unsere Besuchsregeln und behördliche Anordnungen zu halten. Vielleicht kann es ja vorübergehend bei Telefonaten bleiben.“

Ältere Menschen können sich auch ohne Covid-19 in einer finalen Lebenssituation befinden, teilt das KWA weiter mit. Deren Angehörige können in Abstimmung mit der Pflegedienstleitung dem Bewohner beistehen, bei Bedarf mit Schutzkleidung, die das Haus gegebenenfalls zur Verfügung stellt.

Das Pandemiegeschehen betreffe nicht nur das KWA Albstift, sondern auch viele andere Senioren- und Pflegeeinrichtungen in Aalen und im Landkreis. Dazu sagt die Stiftsdirektorin: „Jedermann ist klar, dass das Coronavirus durch das kleinste Schlupfloch kommt und jeden treffen kann, egal, welche Schutzmaßnahmen man ergreift. – Wir bleiben dran, tun alles Menschenmögliche dafür, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern.“

Die Besuchsregeln des KWA Albstifts finden Interessierte online auf www.kwa.de/albstift