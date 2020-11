Schwerer Unfall mit Motorrad zwischen Lenglingen und Schonter

Göppingen. Wie die Landesmeldestelle für den Verkehrswarndienst am Sonntag gegen 16.19 Uhr meldet, hat sich auf der Landesstraße 1075 zwischen Lenglingen und Schonter ein Unfall ereignet. Auf Anfrage unserer Zeitung bestätigt die Polizei in Ulm, dass ein Motorrad mit zwei Personen alleinbeteiligt gestürzt sei. Eine Person wurde schwer verletzt und musste in eine Klinik eingeliefert werden. Das Motorrad, das fünf Meter tief im Graben liegt, muss durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Derweil sind beide Fahrtrichtungen gesperrt. mbu