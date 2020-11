Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

6.40 Uhr: Das schöne Wetter hat am Wochenende viele Motorradfahrer auf die Straßen gelockt. Leider kam es in der Region zu einigen Unfällen. Am Samstag wurde bei einem Unfall bei Wißgoldingen ein 16-jähriger Leichtkraftradfahrer schwer verletzt. Am Sonntag kam es zu einem Motorradunfall bei Heubach. Dort wurde der Motorradfahrer ebenso schwer verletzt. Auch im Nachbarlandkreis kam es zu einem schweren Unfall bei Hohenstaufen.

6.17 Uhr: Restaurants sind zu oder im To-go-Betrieb, Freizeiteinrichtungen geschlossen und es gibt keine touristischen Reisen mehr. So sieht der Teil-Lockdown aus, der Deutschland in diesem November im Griff hat. Der Insolvenzverwalter der Gmünder Stadtgarten-Gastronomie geht von einer Öffnung der Lokale nach der Corona-Schließung aus.

6.08 Uhr: Am Sonntag (15. November) wurden dem baden-württembergischen Gesundheitsministerium insgesamt weitere 1330 bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Damit steigt die Zahl der seit Beginn der Pandemie Infizierten in Baden-Württemberg auf mindestens 116.987 an. Die Entwicklung in interaktiven Diagrammen.

6.05 Uhr: Auch die Bahn meldet an diesem Morgen für die kommende Stunde keine Verspätungen oder Ausfälle.

6.03 Uhr: Gute Nachrichten für Berufspendler: Die Straßen im Ostalbkreis sind aktuell frei.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem wundervollen Montag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag und die Woche wichtig ist. Jessika Preuschoff begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen