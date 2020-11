Mähroboter im Wert von mehreren zehntausend Euro aus Lagerhalle geklaut

Schwäbisch Gmünd. In der Nacht von Montag auf Dienstag sind Unbekannte in die Lagerhalle eines Betriebes in der Benzholzstraße eingebrochen und klauten eine größere Anzahl von Mährobotern im Wert von mehreren zehntausend Euro. Das teilt die Polizei mit. Mit Hilfe eines Gabelstaplers brachten die Diebe die Roboter des Herstellers Husqvarna aus der Halle und schafften sie über den dortigen Zaun. Wie die Polizei vermutet, benutzen die Unbekannten zum Abtransport einen Klein-Laster oder Transporter der Sprinter-Klasse. Hinweise auf solche Fahrzeuge, insbesondere Mietfahrzeuge mit auswärtigen Kennzeichen, die im dortigen Bereich aufgefallen sein könnten, nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Tel. (07171)3580 entgegen.