Gerösteter Toast sorgt in Heubach für Feuerwehreinsatz

Heubach. Die Freiwillige Feuerwehr Heubach rückt am Mittwoch gegen 18.40 Uhr in die Hohgartenstraße aus, nachdem in einem Wohnhaus Brandalarm ausgelöst wurde. In der Wohnung wurde in einer Pfanne ein Toast geröstet, was zu einer starken Rauchentwicklung führte. Verletzt wurde niemand nach Polizeiangabe niemand.