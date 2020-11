Autokennzeichen entlarvt flüchtigen Audifahrer

Schwäbisch Gmünd. Die Spuren, die ein Autofahrer in der Nacht auf Samstag in der Vorderen Schmiedgasse hinterließ, sind deutlich zu sehen. Ein umgefahrenes Schild und Reifenspuren im Gras – Sachschaden: rund 1000 Euro. Wie die Polizei auf Nachfrage berichtet, hatte der Fahrer eines silbernen Audis den Schaden gegen 3 Uhr angerichtet und sich anschließend unerlaubt entfernt. Dumm für den Fahrer: Bei der Kollision hatte sich sein Autokennzeichen gelöst. Die Polizei konnte den Mann kurze Zeit in seiner Wohnung antreffen – er sei alkoholisiert gewesen. jas