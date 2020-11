Aspach. Einen Kellerbrand in Aspach in der Haufstraße wurde der Polizei am Sonntagmorgen gegen 9.24 Uhr gemeldet. Wie die Polizei auf Nachfrage bestätigt, gibt es durch den Brand keine Verletzten. Die Brandursache und die Schadenshöhe sind derzeit nicht bekannt. Diese Meldung wird aktualisiert, sobald nähere Informationen vorliegen.