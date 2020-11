Ein wolkenreicher Montag - vereinzelt zeigt sich aber auch mal die Sonne

Am Montag sind auf der Ostalb erneut viele Wolken unterwegs. Regen ist nicht in Sicht –mit etwas Glück setzt sich im weiteren Tagesverlauf sogar mal die Sonne durch. Die Spitzenwerte liegen bei 3 bis 7 Grad. 3 bis 6 Grad gibt’s im Dauergrau, mit Sonne werden es bis zu 7 Grad. In der Nacht zu Dienstag ist es meist hochnebelartig bewölkt. Es kühlt ab auf 2 bis 0 Grad. Am Dienstag tagsüber gibt es abseits des Hochnebels viel Sonnenschein bei maximal 7, örtlich auch 8 Grad. Am Mittwoch, Donnerstag und Freitag dominieren schon wieder die Wolken. Die Spitzenwerte liegen unverändert bei 7, vereinzelt auch 8 Grad.