Mann aus Ostalbkreis stirbt nach Unfall mit SUV in Frankfurt

Frankfurt. Bei einem schweren Unfall in Frankfurt am Main ist am Samstag ein 61 Jahre alter Mann aus dem Ostalbkreis auf einem Gehweg in Frankfurt gestorben. Ebenfalls wurde und ein 27-jähriger Fahrradkurier tödlich verletzt. Bei dem dritten Opfer handelte es sich um eine 31 Jahre alte Frau aus Frankfurt, sie wurde schwer verletzt. Medienberichten zufolge ist der Fahrer eines Sportgeländewagens von der Straße abgekommen und gegen eine Hauswand geprallt. Die Ursache der tödlichen Kollision war nach Polizeiangaben "sehr wahrscheinlich" überhöhte Geschwindigkeit. Bei dem Fahrer handelt es sich den Angaben zufolge um einen 38-jährigen Mann aus der Mainmetropole. Er sei nicht schwer verletzt worden und auf eine Polizeidienststelle mitgenommen worden, um seine Personalien zu klären und seine Aussage aufzunehmen.