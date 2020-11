Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

6.30 Uhr: Angesichts anhaltend hoher Corona-Infektionszahlen müssen sich die Menschen in Deutschland auf eine Verlängerung des Teil-Lockdowns im Dezember einstellen, heißt es in einem Bericht der Tagesschau. Es gebe "keine Aussicht auf Lockerungen und keine Entwarnung", sagte der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) im Bericht aus Berlin. Der Teil-Lockdown habe zwar Wirkung gezeigt, die Infektionszahlen hätten sich stabilisiert. Aber: "Die Krankenhäuser laufen voll, die Todeszahlen steigen."

6.15 Uhr: Am Wochenende führte in der Aalener Innenstadt eine Gruppe von zehn schwarz gekleideten Teilnehmern einen Sarg mit sich. Mitglieder der Bürgerinitiative (BI) „Hände weg von der Schättere-Trasse“, von BUND, Naturschutzbund sowie der Ortsgruppe der Linken die „Natur der Trasse“ wollten damit gegen die Absicht protestieren, die Schättere-Trasse oberhalb Unterkochens als „touristischen Massenradweg“ ins Fernradwegnetz zu integrieren.

6.10 Uhr: Bei einem schweren Unfall in Frankfurt am Main ist am Samstag der Fahrer eines Sportgeländewagens von der Straße abgekommen und gegen eine Hauswand geprallt. Zwei Menschen wurden tödlich verletzt - darunter ein Mann aus dem Ostalbkreis.

6.08 Uhr: Der Bahncheck am Montagmorgen: Keine Verspätungen oder Ausfälle in der kommenden Stunde.

6.05 Uhr: Gute Nachrichten für Pendler - alles im grünen Bereich.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalbmorgen an diesem Montag. Hier erfahren Sie, kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Jessika Preuschoff fasst alles Wichtige rund um den Verkehr, das Wetter und wichtige Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.