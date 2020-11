Cäciliengottesdienst in St. Laurentius

Waldstetten. Von der alljährlichen Cäcilienfeier des Kirchenchors St. Laurentius Waldstetten konnte nur der Gottesdienst gefeiert werden und so fanden sich Sängerinnen und Sänger am vergangenen Samstag zu einer gemeinsamen Vorabendmesse ein.

Für die stimmungsvolle musikalische Gestaltung sorgten Chorleiter Walter Johannes Beck an der Orgel und eine achtköpfige Schola aus dem Chor. Am Ende des Gottesdienstes sprach Präses Pfarrer Dr. Horst Walter in herzlichen Worten Dank an den Chor aus - für das ganzjährige kirchenmusikalische Engagement, das auch vor Corona nicht Halt machte. Seit es im Frühjahr wieder möglich war, wirkte Sonntag für Sonntag unter der engagierten Leitung von Walter Johannes Beck eine Schola aus wechselnden Sängern bei den Gottesdiensten mit und bot mit ein- und mehrstimmigen Chorsätzen einen schönen und tröstlichen Ersatz für den ausfallenden Gemeindegesang.

Sänger ausgezeichnet

Auch die traditionelle Ehrung langjähriger Chormitglieder nahm Pfarrer Walter vor: für 25 Jahre Karin Haas, für 30 Jahre Maria Wagner und Jürgen Hager, für 40 Jahre Hanne Waibel und für sehr beachtliche 60 Jahre Ingrid Weber (auf dem Foto vorne in der Mitte). Zu nennen ist auch noch Maria Pohl (30 Jahre), die leider nicht anwesend sein konnte.