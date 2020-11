Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

7.10 Uhr: Die nächste Unfallmeldung kommt von der B29, dort kam es auf der Höhe der Autobahnbrücke Westhausen zu einem Unfall. Fahren Sie auch dort bitte vorsichtig.

7.05 Uhr: Auch in Aalen hat's gekracht: B19 Ausfahrt Süd soll es einen Unfall mit mehreren Autos geben. Fahren Sie bitte vorsichtig.

6.30 Uhr: In den Landkreisen sollen je Kreis ein bis zwei Impfzentren entstehen. Fliegende Bauten auf dem Aalener Greutplatz sowie in Schwäbisch Gmünd auf dem Parkplatz Nepperbergstraße sollen künftig als potentielle Standorte für Zentrale Impfzentren dienen.

6.15 Uhr: Die Infektionszahlen bleiben hoch. Deshalb wird der Teil-Lockdown im Dezember wahrscheinlich verlängert - wenn nicht sogar verschärft, das berichtet der SWR. Am Mittwoch ist die nächste Gesprächsrunde mit den Ministerpräsidenten geplant. Dann sollen die Länderchefs selbst Vorschläge unterbreiten, wie sie mit der Situation weiter umgehen wollen, da sie beim letzten Treffen zu keinen Beschlüssen bereit waren.

6.10 Uhr: Achtung Autofahrer! Die Polizei meldet mehrere Glatteisunfälle auf der B298 bei Mutlangen, auf der Brücke Richtung Rehnenhof. Laut Landesmeldezentrale seien beide Fahrtrichtungen gesperrt.

6.05 Uhr: In der kommenden Stunde meldet die Deutsche Bahn keine Verspätungen oder Ausfälle auf der Rems- und Brenzbahn.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Dienstag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Jessika Preuschoff begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.