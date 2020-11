Setzt sich am Mittwoch die Sonne durch?

Auch am Mittwoch lautet die spannendste Frage beim Wetter wieder: Hochnebel oder Sonne? Entsprechend unterschiedlich sind die Spitzenwerte. Im Dauergrau gibt’s 4 bis 6 Grad, mit Sonne sind bis zu 8 Grad möglich. In der Nacht zu Donnerstag ist es abseits des Hochnebels meist klar oder nur locker bewölkt. Die Tiefstwerte liegen bei frostigen -1 bis -3 Grad. Am Donnerstag und Freitag gibt es ruhiges Herbstwetter – sobald sich der Hochnebel verzogen hat, wird es freundlich. Die Spitzenwerte liegen im unveränderten Bereich. Ab Samstag wird es dann überall schrittweise kühler. Winterwetter ist aber nicht in Sicht.