Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

6.10 Uhr: Am heutigen Mittwoch ist die nächste Gesprächsrunde von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten geplant. Dann sollen die Länderchefs selbst Vorschläge unterbreiten, wie sie mit der Situation weiter umgehen wollen, da sie beim letzten Treffen zu keinen Beschlüssen bereit waren. Am Montagabend hatten sich die Länder darauf geeinigt, dass der Teil-Lockdown bis zum 20. Dezember verlängert werden soll. Das berichten mehrere Agenturen.

6.06 Uhr: Alle Züge fahren aktuell nach Plan. Es werden für die nächste Stunde keine Verspätungen oder Ausfälle gemeldet.

6.03 Uhr: Gute Nachrichten für Autofahrer. Die Straßen im Ostalbkreis sind akutell frei.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Mittwoch. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Jessika Preuschoff begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen