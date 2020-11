Kontaktverfolgung im Notbetrieb

Pandemie Die Kontaktverfolgung in der Ulrich-Pfeifle-Halle läuft am Samstag wegen der angekündigten Demonstration auf dem benachbarten Greutplatz mit weniger Personal.

Aalen. Das Gesundheitsamt wird am Greutplatz am Samstag einen Notbetrieb aufrechterhalten und am Sonntag den Regelbetrieb zur Kontaktpersonennachverfolgung wieder aufnehmen. Es soll eine Konfrontation von Einsatzkräften mit eventuell gewaltbereiten Demonstranten von vorneherein ausgeschlossen werden. „Der Schutz unserer Ehrenamtlichen und unserer Mitarbeiter hat für uns oberste Priorität“, teilt das Landratsamt mit. Seit Samstagmittag läuft die Demonstration.sas