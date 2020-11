Wünsche warten auf Erfüllung

Aktion Familie 723 Wünsche warten am Weihnachtsbaum im Refektorium des Predigers darauf, erfüllt zu werden. 451 Kinder und 272 Senioren haben ihren Wunschzettel bei den Organisatoren von der Aktion Familie abgegeben. Mitglieder des Servieclubs Inner Wheel haben den Baum am Freitag geschmückt, sodass Bürger ab diesem Samstag, 28. November, und bis Mittwoch, 9. Dezember, die Wunschkarten vom Baum pflücken können. Geöffnet ist samstags von 8.30 bis 13 Uhr, montags bis mittwochs und freitags je von 8.30 bis 16.30 Uhr und donnerstags von 8.30 bis 17.30 Uhr. Bis spätestens Donnerstag, 10. Dezember, müssen alle Geschenke zurück am Wunschbaum sein, damit es Mitte Dezember Bescherung geben kann. Foto: Tom