Hauptportal der Johanniskirche erstrahlt

Lichtkunst Bis Sonntag, 31. Januar, erstrahlt die Johanniskirche im Lichterglanz. Neben der Beleuchtung des Turms kommt die Ornamentbeleuchtung am Chor sowie das Rundbogenfenster am Westportal zur Geltung. Zusätzlich zum Gesamtbeleuchtungskonzept, das von den Veranstaltungstechnikern der Gmünder Firma Mixtown konzipiert wurde, werden Außendarstellungen an der Kirche im wöchentlichen Wechsel vom ersten bis vierten Advent besonders in Szene gesetzt. Am Wochenende war das Hauptportal an der Reihe. Foto: Tom