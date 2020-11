Mann stürzt in Kläranlage-Becken

Weinstadt-Endersbach. Am Sonntag gegen 7.40 Uhr ereignete sich in der Kläranlage in der Großheppacher Straße ein Arbeitsunfall, bei ein Mitarbeiter schwer verletzt wurde. Bisherigen Ermittlungen der Polizei zufolge stürzte der 55-jährige Mitarbeiter aus unbekannter Ursache und fiel dann etwa sechs Meter tief in ein Abwasserbecken. Durch den Sturz wurde der Mann schwer verletzt und musste durch die Feuerwehr Weinstadt, die mit fünf Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften ausgerückt war, gerettet werden. Er kam in ein Krankenhaus.