Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

8.40 Uhr: Auch Sie können Weihnachtswünsche wahr werden lassen. 657 Wunschzettel hängen dieses Jahr am Wunschbaum im Rathaus in Aalen. Jeder und jede hat nun die Möglichkeit ein „Wunsch.Engel“ zu werden. Dazu muss man nur ins Rathaus gehen, einen Wunschzettel vom Wunschbaum auswählen und diesen erfüllen.



8.20 Uhr: Klaus-Dieter Schira braucht Hilfe, bei ihm wurde akute Leukämie festgestellt. Klaus-Dieter Schiras einzige Hoffnung, um die Krankheit zu besiegen, ist eine Knochenmarkspende. Sein Freund Udo Goller unterstützt ihn. Informationen für alle, die sich registrieren lassen möchten, gibt es hier: www.dkms.de/de/spender-werden

8 Uhr: Achtung Autofahrer: Wie die Polizei auf Nachfrage bestätigt, ist es heute Morgen nach der B29 Auffahrt A7 Richtung Westhausen zu einem Fahrzeugbrand gekommen.

7.43 Uhr: Achtung Bahnfahrer: der RB57 Aalen (8.05 Uhr) in Richtung Heidenheim fällt heute aus.

7.40 Uhr: Haben Sie schon einen Weihnachtsbaum zu Hause? Wie wäre es den Christbaum in diesem Jahr aus dem Auto heraus auszusuchen? Das ist im Hirschhof bei Familie Thiele möglich. Sie haben einen Weihnachtsbaum Drive-in organisiert. Täglich können dort die Bäume von 14 bis 19 Uhr ausgesucht, gekauft und mitgenommen werden.

7.20 Uhr: Am Sonntag hat in Stuttgart Frank Nopper die Oberbürgermeisterwahl gewonnen. Er wurde mit 42,3 Prozent der abgegebenen Stimmen zum neuen Oberbürgermeister in der Landeshauptstadt gewählt.

7.13 Uhr: Ab morgen ist es soweit. Das erste Türchen des Adventskalenders darf geöffnet werden. Beim Online-Adventskalender der Schwäbischen Post und Gmünder Tagespost gibt es jeden Tag etwas zu gewinnen. Ob Einkaufsgutscheine von lokalen Händlern im Einzelwert von bis zu 140 Euro oder tolle Sachpreise, hier ist für jeden Geschmack etwas dabei.

7.02 Uhr: Mit neun Minuten mehr, müssen Sie derzeit auf der B29 Schwäbsich Gmünd in Richtung Aalen Höhe Zollhaus rechnen. Hier staut es sich aktuell auf rund drei Kilometer.

06.58 Uhr: An diesem Freitag entscheidet sich die Zukunft von Bundestrainer Joachim Löw. Nicht erst seit dem desolaten 0:6 in der Nations-League gegen Spanien wurden die Stimmen immer lauter, dass der Bundestrainer seinen Hut nehmen solle. Jogi Löw ist nicht mehr der richtige Bundestrainer. Das meinen Fußball-Experten von der Ostalb.

6.40 Uhr: Achtung: Der Deutsche Wetterdienst warnt an diesem Montag vor Frost. Zwischen -4 °C und -8 °C tritt mäßiger Frost auf der Ostalb auf. Die Straßen könnten deshalb glatt sein. Fahren Sie vorsichtig.

6.20 Uhr: Entweder ist es heute hochnebelartig bewölkt, oder es scheint die Sonne. Im Dauergrau liegen die Werte bei -2 bis 0 Grad Mit Sonne gibt es 2, örtlich auch 3 Grad. Spannender wird das Wetter in der Nacht zu Dienstag. Von Westen her erreicht uns eine Niederschlagsfront – mit Regen, gefrierendem Regen und oberhalb von rund 400 Meter sogar Schneefall. Mehr zum Wetter weiß Tim Abramowski.

6.15 Uhr: Die Deutsche Bahn meldet für die nächste Stunde keine Verspätungen oder Zugausfälle. Kommen Sie gut und sicher an Ihr Ziel.

6.07 Uhr: Am Sonntagabend hat sich in der Heidenheimer Innenstadt ein schwerer Unfall ereignet. Gegen 18.30 Uhr befuhr ein Fahrzeuglenker die Bahnhofsstraße, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam auf der Seite zum Liegen.

6.04 Uhr: An diesem Montagmorgen ist es noch ruhig auf den Staßen im Ostalbkreis. Derzeit müssen Sie mit keinen Verzögerungen durch Stau rechnen.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Montag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Jana Thiele begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen