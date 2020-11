7000 Euro Sachschaden nach Unfall

Schwäbisch Gmünd. 7000 Euro Sachschaden sind bei einem Unfall in der Eutighofer Straße entstanden. Laut Angaben der Polizei, hatte eine 25-Jährige die Türe des Fahrzeuges, das in der Eutighofer Straße abgestellt war geöffnet, um ihre Kinder in ihren Pkw Fiat einsteigen zu lassen. Ein 67-Jähriger fuhr mit seinem Pkw Renault so knapp an dem Fahrzeug vorbei, dass er mit seinem Pkw die geöffnete Türe beschädigte, wobei ein Schaden von rund 7000 Euro entstand. Sowohl die 25-Jährige, als auch ihre Kinder blieben unverletzt.