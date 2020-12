Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

6.44 Uhr: Im Ostalbkreis wird es doch nur ein Impfzentrum geben – und zwar in der Ulrich- Pfeifle-Halle in Aalen. Das hat Landrat Dr. Joachim Bläse in der Ausschusssitzung des Kreisrats am Montagnachmittag bekannt gegeben.

6.30 Uhr: Der IC 2164 Ellwangen (6.47 Uhr) über Aalen (6.58 Uhr) und Schwäbisch Gmünd (7.16 Uhr) in Richtung Karlsruhe verspätet sich heute um 14 Minuten. Technische Störungen am Zug seien der Grund für die Verspätung, meldet die Deutsche Bahn.

6.24 Uhr: Haben Sie heute schon das erste Türchen geöffnet? Beim Online-Adventskalender der Schwäbischen Post und Gmünder Tagespost gibt es jeden Tag etwas zu gewinnen.

6.13 Uhr: Auf der A7 Ulm in Richtung Würzburg in Höhe Oberkochen stockt der Verkehr. Hier müssen Sie mit neun Minuten mehr rechnen.

6.06 Uhr: Achtung Autofahrer: In der Nacht zum Dienstag hat es geschneit. Auf den Straßen kann es zum Berufsverkehr am Morgen teils sehr glatt sein. Der Deutsche Wetterdienst warnt an diesem Dienstag von 1 Uhr bis 12 Uhr vor leichtem Schneefall oberhalb von 600 Meter. Verbreitet soll es glatt werden. Ebenso warnt der Deutsche Wetterdienst vor Frost. Dieser tritt zwischen -1 °C und -5 °C auf.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Dienstag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Jana Thiele begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen