Verkehr B-29-Abfahrt Böbingen gesperrt

Böbingen. Die B-29-Abfahrt Rosensteinstraße aus Schwäbisch Gmünd kommend ist von Dienstag, 8., bis Freitag, 18. Dezember, jeweils von 8 Uhr bis 17 Uhr für den Verkehr voll gesperrt. Das teilt das Landratsamt mit. Grund für die Sperrungen seien „geotechnischen Erkundungsbohrungen“, heißt es in der Pressemitteilung. Der Verkehr wird in dieser Zeit über die B-29-Abfahrten in Gmünd und Mögglingen in Richtung Heubach geleitet.