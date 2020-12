Ein Haus mit langer Geschichte

Der „Schwanen“. Das Gebäude, wo der heutige „Schwanen“ steht, ist im 15./16. Jahrhundert erstmals urkundlich erwähnt worden. 1914 kaufte Andreas Gloning das Gebäude und erhielt eine Schanklizenz. 1960 übernahm sein Sohn Helmut das Gasthaus nach abgeschlossener Ausbildung und ersten Gesellenjahren. Er hatte im legendären „Josefle“ am Marktplatz gelernt. Im Jahr 1970 kam Gloning spätere Ehefrau Emmi in den Schwanen. Das Ehepaar führte das Lokal bis Oktober 2019 erfolgreich weiter, in den letzten Jahren mit Unterstützung ihrer Söhne Andreas und Michael. Im Oktober 2019 entschied die Familie, das Gasthaus zu schließen. Aus gesundheitlichen Gründen und weil es immer schwieriger wurde, für die Gastronomie gutes Personal zu finden. mil