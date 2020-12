Wohnungseinbruch in Hüttlingen

Hüttlingen. Im Laufe des Freitags, zwischen 5 Uhr und 22.30 Uhr, brachen Unbekannte in ein Zweifamilienhaus in der Königsberger Straße in Hüttlingen ein. Die Erdgeschoßwohnung wurde laut Angaben der Polizei komplett durchwühlt. Außer mehreren Sammlermünzen wurde Bargeld und eine Klarinette im Gesamtwert von mehreren hundert Euro entwendet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter Tel. (07361) 5420 entgegen.