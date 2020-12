Betrunkener Autofahrer möglicherweise in Unfall verwickelt

Crailsheim. Ein stark Betrunkener war in der Nacht von Samstag auf Sonntag mit seinem Auto unterwegs und hatte vermutlich einen Unfall. Wie die Polizei berichtet, wurden an seinem Auto frische Unfallspuren festgestellt. Bislang konnten diese aber nicht zugeordnet werden. Ein aufmerksamer Zeuge meldete den Autofahrer gegen 0.40 Uhr bei der Polizei, weil dieser ständig auf die Gegenfahrspur geriet und auch ein Verkehrszeichen umgefahren hatte. Der Zeuge konnte weiterhin beobachten, wie der Fahrer in der Weickstraße aus seinem Audi A4 ausstieg und gegen das Fahrzeug urinierte. Anschließend stürzte der Autofahrer neben seinem Auto zu Boden. Dort wurde er von einer Polizeistreife aufgefunden. Die Polizeibeamten stellten fest, dass der 25-jährige Autofahrer total betrunken war und sich nicht mehr artikulieren konnte. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde einbehalten. Da er im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen immer noch desorientiert war, wurde er bis zum nächsten Morgen in der Gewahrsamszelle untergebracht. Hinweise zu einem möglichen Unfall nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter Tel. (07951) 4800 entgegen.