Kleiderspenden für Lesbos in der a.l.s.o.

Soziales Kleiderspenden für die „Winterhilfe für Lesbos“ wurden am Freitag und Samstag im Hof der a.l.s.o. in der Goethestraße angenommen und sortiert. Die Organisatoren freuten sich über das gute Echo der Aktion, die die katastrophalen Zustände im Flüchtlingslager abmildern hilft. Foto: hoj