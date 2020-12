Auto prallt gegen Straßenlaterne - Fahrerin bleibt unverletzt

Polizeibericht Aus Unachtsamkeit rutscht eine 34-Jährige mit ihrem Fahrzeug gegen eine Straßenlaterne in Wasseralfingen.

Aalen-Wasseralfingen. Am Sonntagabend ist ein Fahrzeug in Wasseralfingen gegen eine Straßenlaterne geprallt. Die 34 Jahre alte Unfallverursacherin blieb unverletzt. Das teilt die Polizei am Montag mit. Demnach fuhr sie auf der Wilhelmstraße gegen 22.20 Uhr beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr Wilhelmstraße/Bahnhofstraße aus Unachtsamkeit auf der glatten Fahrbahn gegen den Bordstein und prallte anschließend gegen die Straßenlaterne. Dadurch entstand ein Gesamtschaden von etwa 10.000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr wurde verständigt, da aus dem Fahrzeug Betriebsstoffe ausliefen.