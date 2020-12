Spezialitäten aus der Region in einer Box

Heubach. Wie können Produzenten und Konsumenten in Corona-Zeiten zueinander finden? Das fragten sich auch Bäcker Günther Mühlhäuser und zwei seiner Partner – das Landhaus am Rehwald vom Schurrenhof und die Metzgerei Lang aus Lauterstein.

Die Lösung: Eine Box mit Spezialitäten aus der der Region. Als Alternative zu den geschlossenen Restaurants, Cafés und zu den abgesagten Weihnachtsfeiern.

Was erwartet die Käufer? Hirschgulasch, Knödel und Gewürzkuchen im Glas, dazu Landschinken und Chili- Schmalz und als Nachtisch oder für Zwischendurch ein „XMas Stollen“. „Ziel war es den Firmen eine Alternative zu bieten und unseren Mitarbeitern eine Arbeit damit wir sie nicht in Kurzanleitung schicken müssen“, so Günther Mühlhäuser.

Die sogenannte Finest-Selection-Box kann in den teilnehmenden Fachgeschäften gekauft werden. Auch telefonische Bestellungen seien möglich, so Günther Mühlhäuser.