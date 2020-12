Gibt es Hochnebel oder Sonnenschein?

Die Spitzenwerte am Dienstag: je nach Sonne gibt es -2 bis +3 Grad

Am Dienstag gibt es auf der Ostalb „Entweder-Oder-Wetter". Entweder Hochnebel oder Sonnenschein. Im Dauergrau gibt’s maximal -1 bis +1 Grad. Mit Sonne sind örtlich bis zu 3 Grad möglich. In der Nacht zu Mittwoch ist es meist bewölkt. Die Tiefstwerte liegen bei 0 bis -2 Grad. Der Mittwoch wird ein unbeständiger Tag – es kann immer wieder mal schneien. Die Höchsttemperatur liegt bei 2 Grad. Am Donnerstag und Freitag dominieren die Wolken, die Spitzenwerte liegen unverändert bei 2 Grad.