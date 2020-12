Geschenke im Science-Shop

Aalen. „Immer wieder erreichten das Explorhino in den vergangenen Wochen Nachfragen, ob es trotz der Schließung des Experimente-Museums die Möglichkeit gibt, Gutscheine und Produkte des Science-Shops als Weihnachtsgeschenke zu erwerben“, sagt Explorhino-Leiter Christoph Beutelspacher. Daraufhin hätten sich die Verantwortlichen entschlossen, den Laden in der Adventszeit an allen Freitagen von 13 bis 17 Uhr zu öffnen. Leiter Christoph Beutelspacher sagt dazu weiter: „Jeder Einkauf ist auch eine kleine Unterstützung des Museums in dieser schwierigen Zeit.“ Und als besonderen Bonus haben sich die Mitarbeiter etwas Neues überlegt: Jeder von ihnen wird im Shop mit einer ganz persönlichen Empfehlung für ein Lieblingsprodukt vertreten sein, verrät Christoph Beutelspacher.