Landesregierung will Alkoholausschank im Freien verbieten

Stuttgart. Wegen den weiterhin steigenden Corona-Zahlen kündigt Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann drastische Schritte an. Wie mehrere Medien berichten, soll die Landesregierung ein Alkoholverbot unter freiem Himmel angekündigt haben. Dies solle als Sofortmaßnahme für das ganze Land gelten. Grund sei, so der SWR, insbesondere der hohe Andrang an Glühweinständen. Die Kommunen sollten das - unabhängig von der jeweiligen Inzidenz vor Ort - schon ab kommendem Montag umsetzen.