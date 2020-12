Es fällt immer wieder Schnee

Der Mittwoch wird ein unbeständiger Tag. Auf der Ostalb kann es immer wieder mal schneien bei maximal -1 bis +2 Grad. -1 Grad gibt’s in Neresheim, 0 in Bopfingen,1 Grad in Ellwangen. In Aalen und Schwäbisch Gmünd werden die 2 Grad erreicht. In der Nacht zu Donnerstag ist es mal mehr, mal weniger bewölkt. Es kühlt ab auf -1 bis -4 Grad. Am Donnerstag und Freitag gibt es erneut ruhiges Winterwetter – entweder mit Hochnebel oder Sonne. Leichten Dauerfrost gibt es im Dauergrau, mit Sonne sind maximal 2°C möglich. Am Wochenende wird es langsam etwas milder, dazu kann es speziell am Samstag auch etwas regnen, beziehungsweise am frühen Morgen auch noch schneien.