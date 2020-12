FCB-Trainerduo verlängert

Fußball, Bezirksliga Hegele und Klotzbücher bleiben Trainer in Bargau

Der 1. FC Germania Bargau setzt ein Ausrufezeichen und verlängert frühzeitig mit dem bisherigen Trainergespann der Bezirksliga für die Saison 2021/ 2022. „Die erfolgreiche Arbeit der vergangenen Monate möchte der FC Bargau mit dem Cheftrainer der ersten Mannschaft Kevin Hegele und Co-Spielertrainer Tobias Klotzbücher fortführen. Das letzten halbe Jahr hat uns gezeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind, den der FC Bargau verfolgen will. Hier passt natürlich der junge Trainer Kevin Hegele perfekt in unser Konzept“, so Dr. Gerold Bläse. „Wir wollten die freie Zeit nutzen und frühzeitig ein Zeichen setzen, um die Weichen für die Zukunft zu stellen.“