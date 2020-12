Mehrere Glätteunfälle in Aalen am Mittwoch

Aalen. Am Mittwoch ist es zu mehreren Unfällen aufgrund von Glätte gekommen. Wie die Polizei berichtet, wollte auf der L 1080 in Fahrtrichtung Aalen ein 20-Jähriger gegen 14.10 Uhr auf Höhe der Einfahrt Himmlingen hinter zwei wartenden Fahrzeugen anhalten. Als er feststellte, dass der Bremsvorgang nicht die gewünschte Wirkung zeigte, wich er nach rechts in den Grünstreifen aus, fuhr auf an den beiden Fahrzeugen vorbei und beschädigte diese jeweils an der rechten Seite. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 25.000 Euro. Der Verursacher war mit Sommerreifen unterwegs.

Gegen 16.10 Uhr kam es zu einem weiteren Unfall. Ein 78-Jähriger fuhr mit seinem Nissan die Weiße Steige abwärts in Richtung zur Einmündung der L 1080. Ein entgegenkommenden 70 Jahre alter Kia-Fahrer, der an geparkten Fahrzeugen vorbeifuhr, musste verkehrsbedingt anhalten, da der Nissan aufgrund von Schneeglätte ins Rutschen kam und trotz Ausweichens gegen den Kia prallte.

Zu einem dritten Unfall ist es beim Befahren der Himmlinger Steige gekommen. Ein 27-Jähriger kam bergabwärts mit seinem Audi gegen 13.10 Uhr auf der schneeglatten Fahrbahn in Rutschen und kollidierte mit einem liegengebliebenen Lastwagen.