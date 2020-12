Vandalismus in der Kirche Sankt Laurentius

Waldstetten. Im Altarraum der Kirche Sankt Laurentius hat am Mittwochnachmittag ein Unbekannter randaliert. Laut Polizei zerschlug er eine Kerze und beschmierte zudem die Außenfassade mit einem Schriftzug. Bereits am vergangenen Samstag hielt sich jemand unberechtigt im Altarraum auf. Schuhspuren konnten am Samstag auf dem Altar festgestellt werden.

Hinweise auf verdächtige Personen erbittet der Polizeiposten Waldstetten unter Telefon (07171) 42454 entgegen.