Einladung in den Pavillon am Nepperberg

Schwäbisch Gmünd. Seit der Landesgartenschau 2014 öffnet Elke Tausend ihren Garten am Nepperberg für Besucher. Dieses Jahr war ihr Pavillon wegen Corona verwaist. Bis jetzt. Elke Tausend hat dort mit einer Freundin eine Weihnachtskrippe aufgebaut und heißt Spaziergänger willkommen. Gäste können dort eine Pause machen, die Krippe bewundern und eine Adventskerze anzündne. „Die Besucher werden sich sicher an die aktuellen Corona-Regeln halten und hoffentlich ihre Freude an der Wald-Weihnachtskrippe haben“, lädt Elke Tausend ein. jul