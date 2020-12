Freie Fahrt spätestens zu Weihnachten

Alfdorf. „Pünktlich zu Weihnachten“ könne die Alfdorfer Ortsdurchfahrt für den Fahrzeugverkehr freigegeben werden, nachdem in den vergangenen Tagen die notwendigen Asphaltarbeiten liefen, heißt es auf der Website der Gemeinde Alfdorf. Vielleicht sogar ein paar Tage früher, deutet Bürgermeister Ronald Krötz vorsichtig ein mögliches „Bonbole“ für die Verkehrsteilnehmer an. Das hänge davon ab, wie zügig die Arbeiten am Gehweg nun vonstatten gehen. Busse dürften auf jeden Fall schon früher als die weiteren Verkehrsteilnehmer die Hauptstraße nutzen. Mitte Januar folgt der Bauabschnitt zwischen Einmündung Herbrechtsweg und Leineckstraße. Dann soll die Umleitung im Einbahnstraßenverkehr über den Leineckdamm und durch das Wohngebiet erfolgen.