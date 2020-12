Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

7 Uhr: Der Berufsverkehr rollt auf der B 29 - in Richtung Aalen staut es sich aktuell in Essingen. Fahren Sie vorsichtig und planen etwas mehr Fahrtzeit ein.

6.42 Uhr: Auch heute bleibt es erst wieder neblig auf der Ostalb. Wie unser Mann fürs Wetter Tim Abramowski mitteilt, gibt es heute ruhiges Winterwetter – entweder mit Hochnebel oder Sonne. Je nach Sonnenschein liegen die Spitzenwerte bei knackigen minus 1 bis plus 3 Grad. Die weiteren Aussichten gibt es in seinem Wettervideo.

6.20 Uhr: Die Landesregierung hat am Donnerstagabend weitere Regelungen für Corona-Hotspots veröffentlicht. Ab einer 7-Tage-Inzidenz über 300 gelten demnach weitere strikte Maßnahmen. Dies betreffe derzeit die Stadt Pforzheim. Über die bisherige Hotspot-Regelung bei über 200 Neuinfektionen hinaus ist der Aufenthalt außerhalb der eigenen Wohnung nun auch zwischen 5 und 20 Uhr nur noch bei Vorliegen triftiger Gründe (wie Arztbesuche, der Weg zur Arbeit und ähnliches) gestattet. Der Ostalbkreis liegt aktuell bei einer Inzidenz von 183. Im Nachbarlandkreis Schwäbisch Hall hat die Stadt Crailsheim eine Inzidenz von 300 erreicht.

6.11 Uhr: Nach „Irritationen“ im Vorfeld hat sich Thomas Jauch, Initiator in der Corona-Maßnahmen Demo in Lindach, für eine Kundgebung an einem Ort entschieden. Gekommen waren am gestrigen Donnerstag rund 30 Teilnehmer. Friedlich blieb die Veranstaltung, die auch von Polizisten und dem Leiter des Ordnungsamts, Gerd Hägele, beobachtet wurde, die ganze Zeit über. Eine kleine Gruppe Gegendemonstranten hatte sich in einem anderen Bereich des Platzes versammelt. Zu Kontakten der beiden Gruppen kam es kaum.

6.05 Uhr: Keine Staus oder Verkehrsbehinderungen - die Straßen der Ostalb sind zur Stunde frei. Kommen Sie gut an Ihr Ziel.

6.03 Uhr: Die Deutsche Bahn meldet für die nächste Stunde keine Ausfälle oder Verzögerungen.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Freitag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Andrea Trajanoska begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.