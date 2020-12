Vermisste 39-Jährige mit Hubschrauber gesucht

Polizei Polizeihubschrauber und Rettungshundestaffel in der Nacht in Aalen unterwegs.

Aalen. In der Nacht hat die Polizei eine Vermisstensuche begonnen. Eine 39 Jahre alte Frau wird gesucht. Im Bereich der Wehrleshalde in Aalen waren neben einem Polizeihubschrauber auch eine Rettungshundestaffel in der Nacht gegen 1.30 Uhr im Einsatz. Das teilt die Polizei auf Nachfrage mit. Die Frau konnte bislang noch nicht aufgefunden werden. ant

Diese Meldung wird aktualisiert.