Funk Attack: Neues Video von jungen Musikern aus Aalen

Aalen. Die fünf jungen Musiker von "Funk Attack" haben während des Lockdown-Light aus der Not eine Tugend gemacht und von daheim den Song "Back Pocket (Vulfpeck Cover)" aus ihrem Set aufgenommen und ein Video produziert. "Leider sind wir dieses Jahr nicht wirklich in der Lage, Musik vor Leuten zu machen. Unser letzter Gig Ende Februar im Frapé scheint schon ewig her", sagt Valentin Simon. Deshalb hofft die Band auf Aufmerksamkeit im Internet. Zur Funk-Band gehören: Elsa Krieg am Gesang, David Müller am Bass, Luca Dürr an der Gitarre, Valentin Simon an den Keys und Niko Riek an den Drums.

Das Video feiert an diesem Freitag um 16 Uhr Premiere und ist auf Youtube unter diesem Link https://www.youtube.com/watch?v=7KL5YkId6Ag oder hier unten im Artikel zu sehen: