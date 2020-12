Bildergalerie: So leergefegt sind die Städte ab 20 Uhr

Aalen/Schwäbisch Gmünd. Wo sich sonst so viele Menschen tummeln, ist nun alles einsam und verlassen: Seit Samstag gilt in Baden-Württemberg die nächtliche Ausgangsbeschränkung von 20 Uhr bis 5 Uhr morgens. Das soll helfen, die Corona-Infektionszahlen zu senken. Und so waren die Städte Aalen und Schwäbisch Gmünd nach 20 Uhr wie leergefegt, wie die Fotos unseres Fotografen Marius Bulling zeigen.