Baustelle in der Hauptstraße bald fertig

Verkehr Autofahrer und Fußgänger in der Heubacher Hauptstraße können wohl bald aufatmen: Wie Bürgermeister Frederick Brütting mitteilt, sollen alle Arbeiten bis auf den Feinbelag in den Bushaltestellen Ende dieser Woche abgeschlossen sein. Der Feinbelag kommt 2021 drauf. dav/ Foto: me