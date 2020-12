Ein wolkenreicher Wochenstart

Am Montag sind auf der Ostalb viele Wolken unterwegs. Die Sonne hat so gut wie keine Chance sich zu zeigen. Die Spitzenwerte liegen bei 4 bis 7 Grad. 4 Grad werden es in Neresheim, 5 in Bopfingen, 6 in Ellwangen. Die 7 Grad gibts in Aalen und Schwäbisch Gmünd. In der Nacht zu Dienstag ist es meist bewölkt. Es bleibt frostfrei, 4 bis 1 Grad. Bis Freitag ändert sich wettertechnisch überhaupt nichts. Die Temperaturen liegen dazu im sehr milden Bereich, maximal 7 bis 9 Grad.