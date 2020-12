Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

6.35 Uhr: Das Divi-Intensivregister meldet aktuell acht intensivmedizinische Covid-19-Fälle in den Kliniken des Ostalbkreises, fünf beatmete Fälle, 15 freie und 55 belegte Intensivbetten. Für ein Notfallzentrum besteht aktuell kein Bedarf, teilt die Pressesprecherin des Landratsamts, Susanne Dietterle mit. Warum das so ist und was die Zahl belegter Intensivbetten aussagt, lesen Sie hier.

6.20 Uhr: Der harte Lockdown kommt. Und zwar schon früher, als erwartet. Bereits ab Mittwoch müssen Schüler in die Weihnachtsferien, Einzelhändler, Frisöre und Co. müssen schließen. Hier ist das Wichtigste zusammengefasst.

6.10 Uhr: Die Temperaturen steigen langsam wieder. Bei vielen Wolken gibt es heute bis zu sieben Grad. Wettermelder Tim Abramowski weiß, wie es in den kommenden Tagen weiter geht.

6.05 Uhr: Keine Staus oder Verzögerungen auf den Straßen im Ostalbkreis.

6.04 Uhr: Die Bahn meldet aktuell keine Ausfälle oder Verspätungen. Lediglich bei den IC-Verbindungen kann es durch eine geringere Sitzplatzanzahl zu Änderungen kommen. Kommen Sie gut an.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Montag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Janika Debler begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.