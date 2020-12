Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

8.53 Uhr: Das Landratsamt hat die aktuellen Zahlen veröffentlicht. Zwar ist die 7-Tage-Inzidenz wieder gesunken. Dafür gibt es wieder fünf Todesfälle mehr. Die genauen Zahlen aus den Städten und Gemeinden gibt's hier.

8.30 Uhr: Der Lockdown scheint auch auf den Straßen deutlich spürbar zu sein. Bislang war es auf den Straßen am Morgen sehr ruhig. Sogar an den üblichen Staupunkten ist heute deutlich weniger los. Gute Nachrichten also für alle, die noch zur Arbeit fahren.

8.20 Uhr: In Aalen hat die Polizei am Mittwochabend zwei betrunkene Autofahrer gestoppt. Einer der beiden war bereits am späten Nachmittag in Schlangenlinien unterwegs. Der andere sollte eigentlich bezüglich der Ausgangssperre kontrolliert werden. Beide mussten ihre Führerscheine abgeben.

7.50 Uhr: Schon hinter das 17. Türchen Ihres Adventskalenders gespickelt? Auch im Adventskalender der Schwäbischen Post und Gmünder Tagespost gibt es wie jeden Tag etwas tolles zu gewinnen. Schauen Sie selbst.

7.27 Uhr: Gestern hat die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Corona die Hundertermarke geknackt. 104 Todesfälle verzeichnet der Ostalbkreis seit Pandemiebeginn. Anfang November waren es noch knapp die Hälfte. Die Zahl hat sich also seit Anfang November mehr als verdoppelt. "Das Durchschnittsalter der verstorbenen Personen in den letzten vier Wochen beträgt rund 82 Jahre“, informiert Susanne Dietterle, Pressereferentin im Landratsamt. Bei den Verstorbenen handele es sich zum Großteil um Personen aus Alters- und Pflegeheimen, sagt sie. Die aktuellen Zahlen, die bis gestern 24 Uhr erfasst wurden, sind noch nicht veröffentlicht. Sobald die neuen Zahlen da sind, werden wir unsere Grafiken aktualisieren.

7.06 Uhr: Minusgeschäft und Lockdown: Die Buchhandlung Osiander macht die Filiale in Heidenheim nach dem Lockdown nicht wieder auf. Das berichtet die Heidenheimer Zeitung. Die Filiale in der Hauptstraße wird komplett geschlossen.

6.55 Uhr: „Uns hat Corona fest im Griff“, sagt Matthias Wagner, Kreisgeschäftsführer des DRK. Ende November hat es einen Ausbruch in der Seniorenresidenz Heimatwinkel in Hofherrnweiler gegeben. „Zwischen 27. November und heute sind leider neun Bewohner verstorben“, berichtet er am Mittwoch. „Das ist eine Zahl bei 51 Bewohnern.“

6.25 Uhr: Am Donnerstag sind im Vergleich zum Mittwochnachmittag schon wieder deutlich mehr Wolken unterwegs. Die Sonne wird sich aber trotzdem immer wieder mal zeigen. Die Spitzenwerte liegen bei 6 bis 10 Grad. Wettermelder Tim Abramowski hat das Wetter der nächsten Tage für uns zusammengefasst.

6.10 Uhr: Seit Samstag gelten die strengen Ausgangsbeschränkungen. Gerade in den ersten Nächten seien die Regelungen noch nicht jedem bewusst gewesen, berichtet Polizeisprecher Holger Bienert. Deshalb habe die Polizei zunächst vor allem auf den Dialog gesetzt und Fingerspitzengefühl gezeigt. Das soll sich jetzt aber ändern. Die Polizei kontrolliert strenger.

6.05 Uhr: Keine Staus oder Verkehrsbehinderungen auf der Ostalb. Die Straßen sind an diesem Morgen bislang frei. Kommen Sie gut an Ihr Ziel.

6 Uhr: Die Deutsche Bahn meldet für die nächste Stunde keine Ausfälle oder Verzögerungen.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Donnerstag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Janika Debler begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.