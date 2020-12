Chanukka-Leuchter aus Waldstetten im Jüdischen Museum München

München/Waldstetten. Das jüdische Chanukkafest - oder auch Lichterfest - wird in diesem Jahr vom Abend des 10. bis zum 18. Dezember gefeiert. In der Daueraustellung des Jüdischen Museums München steht ein Chanukka-Kerzenhalter aus den 1920er Jahren, der in der Silberwarenfabrik Emil Hermann in Waldstetten hergestellt wurde. Museumsdirektor Bernhard Purin stellt das Glanzstück des Art déco in einem Video vor.

Das Video gibt es auch auf der Twitter-Seite des Jüdischen Museums München zu finden.